20 февраля 2022
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Челябинск готов принять более тысячи беженцев из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион готов принять принять 1200 человек из ДНР и ЛНР Фото:
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Война на Украине

Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Челябинская область готова принять 1200 беженцев в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Для людей, покинувших ДНР и ЛНР, в общей сложности подготовили 21 пункт временного размещения», — отметили областные власти.

Под пункты размещения беженцев в регионе задействовали санатории, дома отдыха, интернаты, учреждения соцзащиты в разных районах. Сколько эвакуированных отправятся в регион, и когда это произойдет, станет известно после решения федерального штаба.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что пока федеральные власти не планируют привозить беженцев из Донбасса в регион. При этом областные власти готовы к любому развитию событий и начали готовить пункты временного размещения.

За минувшую ночь число прибывших жителей Донбасса в Россию выросло до 61 тысячи. На данный момент шесть регионов России объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Это Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области. Они первыми готовятся принять у себя жителей ЛНР И ДНР.

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Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Челябинская область готова принять 1200 беженцев в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Для людей, покинувших ДНР и ЛНР, в общей сложности подготовили 21 пункт временного размещения», — отметили областные власти. Под пункты размещения беженцев в регионе задействовали санатории, дома отдыха, интернаты, учреждения соцзащиты в разных районах. Сколько эвакуированных отправятся в регион, и когда это произойдет, станет известно после решения федерального штаба. Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что пока федеральные власти не планируют привозить беженцев из Донбасса в регион. При этом областные власти готовы к любому развитию событий и начали готовить пункты временного размещения. За минувшую ночь число прибывших жителей Донбасса в Россию выросло до 61 тысячи. На данный момент шесть регионов России объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Это Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области. Они первыми готовятся принять у себя жителей ЛНР И ДНР.
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Ссылки по теме
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