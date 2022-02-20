Челябинск готов принять более тысячи беженцев из Донбасса

Регион готов принять принять 1200 человек из ДНР и ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Челябинская область готова принять 1200 беженцев в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Для людей, покинувших ДНР и ЛНР, в общей сложности подготовили 21 пункт временного размещения», — отметили областные власти.

Под пункты размещения беженцев в регионе задействовали санатории, дома отдыха, интернаты, учреждения соцзащиты в разных районах. Сколько эвакуированных отправятся в регион, и когда это произойдет, станет известно после решения федерального штаба.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что пока федеральные власти не планируют привозить беженцев из Донбасса в регион. При этом областные власти готовы к любому развитию событий и начали готовить пункты временного размещения.

За минувшую ночь число прибывших жителей Донбасса в Россию выросло до 61 тысячи. На данный момент шесть регионов России объявили режим ЧС из-за ситуации в Донбассе. Это Ростовская, Воронежская, Курская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области. Они первыми готовятся принять у себя жителей ЛНР И ДНР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам