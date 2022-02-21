В Донецком аэропорту прогремел взрыв

Взрыв в районе аэропорта был слышен за несколько километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости».

«В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв», — передает корреспондент информационного агентства. Уточняется, что хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В тоже время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР.