В Донецком аэропорту прогремел взрыв

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Донецкий аэропорт: старый терминал., аэропорт донецка, руины
Взрыв в районе аэропорта был слышен за несколько километров Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости».

«В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв», — передает корреспондент информационного агентства. Уточняется, что хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В тоже время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР.

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Взрыв прогремел в районе донецкого аэропорта в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА «Новости». «В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв», — передает корреспондент информационного агентства. Уточняется, что хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров. Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР. В тоже время стало известно о самоподрыве украинского диверсанта в районе железнодорожного вокзала ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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