20 февраля 2022
19 февраля 2022
18 февраля 2022

Челябинцам рассказали, что нужно беженцам Донбасса. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация населения из Иловайска. Иловайск, ДНР, эвакуация, вокзал, вагон, донецкая народная республика, донбасс, днр, жд, иловайск, купе, население, железная дорога, поезд
Эвакуированным понадобится вода, кофе и средства гигиены Фото:

В Челябинской области стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Как сообщают URA.RU в региональном отделение партии «Единая Россия», пункты сбора помощи уже развернуты в городах региона.

«Утвержден список товаров первой необходимости для беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В этот перечень вошли бутилированная вода для кулеров, детское питание (сухое), кофе, чай, гели, зубная паста, шампунь, зубные щетки, детские памперсы, мыло, полотенца, средства женской гигиены, туалетная бумага и одноразовая посуда», — говорится на сайте региональной партии ЕР.

Пункты сбора помощи уже заработали в Златоусте, Копейске, в Троицке и Красноармейском районе. Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эвакуированных планируют расположить в регионе в 21 пункте временного размещения — в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха и интернатах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Как сообщают URA.RU в региональном отделение партии «Единая Россия», пункты сбора помощи уже развернуты в городах региона. «Утвержден список товаров первой необходимости для беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В этот перечень вошли бутилированная вода для кулеров, детское питание (сухое), кофе, чай, гели, зубная паста, шампунь, зубные щетки, детские памперсы, мыло, полотенца, средства женской гигиены, туалетная бумага и одноразовая посуда», — говорится на сайте региональной партии ЕР. Пункты сбора помощи уже заработали в Златоусте, Копейске, в Троицке и Красноармейском районе. Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эвакуированных планируют расположить в регионе в 21 пункте временного размещения — в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха и интернатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...