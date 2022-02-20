Эвакуированным понадобится вода, кофе и средства гигиены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Как сообщают URA.RU в региональном отделение партии «Единая Россия», пункты сбора помощи уже развернуты в городах региона.

«Утвержден список товаров первой необходимости для беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. В этот перечень вошли бутилированная вода для кулеров, детское питание (сухое), кофе, чай, гели, зубная паста, шампунь, зубные щетки, детские памперсы, мыло, полотенца, средства женской гигиены, туалетная бумага и одноразовая посуда», — говорится на сайте региональной партии ЕР.

Пункты сбора помощи уже заработали в Златоусте, Копейске, в Троицке и Красноармейском районе. Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эвакуированных планируют расположить в регионе в 21 пункте временного размещения — в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха и интернатах.