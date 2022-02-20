Власти Свердловской области нашли деньги на строительство кампуса УрФУ Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Руководство Свердловской области выполнило требование премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поиску средств на строительство кампуса УрФУ в Екатеринбурге. Как заявил губернатор Евгений Куйвашев, власти взяли требуемые пять млрд рублей у представителей крупного бизнеса. Такую схему финансирования описывали источники URA.RU.

«По поручению Михаила Мишустина нам удалось собрать пять млрд рублей на создание студенческого кампуса мирового уровня для Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В проект готовы выложиться ЕВРАЗ, УГМК, лично глава РМК Игорь Алтушкин и его компания. И сегодня мы подписали соглашение с председателем совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор уточнил, что в состав кампуса войдут пять общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, а также учебные корпуса для УрФУ. Объекты будут рассчитаны на 7700 человек.

Будущий кампус станет площадкой деревни Универсиады-2023. Источники URA.RU ранее сообщали, что со строительством этого объекта власти испытывали самые большие сложности. Областное правительство просило премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако тот поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если часть средств дадут свердловские бизнесмены. В результате власти несколько месяцев вели переговоры с федеральным центром.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. Ход подготовки регулярно инспектируют федеральные чиновники. Беспокойство высказывал помощник президента РФ Игорь Левитин, которому доложили, что пока темпы оставляют желать лучшего. Затем вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывал губернатору Евгению Куйвашеву, что возведение объектов игр (всего их 31) идет с отставанием от графика.

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