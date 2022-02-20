20 февраля 2022
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Тюменцы готовы вложиться в промышленность Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Артемовский машиностроительный завод
Тюменский завод готов поставлять комплектующие для Lada Granta чеченской сборки Фото:

«Тюменский машиностроительный завод» готов поставлять комплектующие для машин на завод «Чеченавто». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«Тюменская делегация посетила автомобилестроительный завод „Чеченавто“. С 2015 года на нем собирают автомобиля LADA Granta. Коммерческий директор „Тюменского машиностроительного завода“ Сергей Чирков осмотрел производство. Сегодня предприятие готово предложить „Чеченавто“ различные автокомпоненты», — сообщается на сайте Тюменской торгово-промышленной палаты.

Поездка тюменской делегации в Чечню продолжалась несколько дней. Главной целью визита стало привлечение новых партнеров для дальнейшего сотрудничества. Как в своем сюжете сообщила чеченская гостелерадиокомпания «Грозный», тюменцы ведут переговоры со многими предприятиями и министерствами республики.

«Мы ощущаем потенциал, особенно в направлении нефтесервиса. Уверена, что при строительстве жилья в республике также будет использована продукция нашего предприятия, которое занимается продуктами деревообработки», — рассказала вице-президент Тюменской торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская в интервью ЧГТРК «Грозный».

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«Тюменский машиностроительный завод» готов поставлять комплектующие для машин на завод «Чеченавто». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Тюменская делегация посетила автомобилестроительный завод „Чеченавто“. С 2015 года на нем собирают автомобиля LADA Granta. Коммерческий директор „Тюменского машиностроительного завода“ Сергей Чирков осмотрел производство. Сегодня предприятие готово предложить „Чеченавто“ различные автокомпоненты», — сообщается на сайте Тюменской торгово-промышленной палаты. Поездка тюменской делегации в Чечню продолжалась несколько дней. Главной целью визита стало привлечение новых партнеров для дальнейшего сотрудничества. Как в своем сюжете сообщила чеченская гостелерадиокомпания «Грозный», тюменцы ведут переговоры со многими предприятиями и министерствами республики. «Мы ощущаем потенциал, особенно в направлении нефтесервиса. Уверена, что при строительстве жилья в республике также будет использована продукция нашего предприятия, которое занимается продуктами деревообработки», — рассказала вице-президент Тюменской торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская в интервью ЧГТРК «Грозный».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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