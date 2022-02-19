Неизвестные по ночам громко слушают музыку на главной площади города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Неизвестные ночью заехали на автомобиле на городскую площадь Нового Уренгоя (ЯНАО) и включили на полную громкость лезгинку, разбудив жителей близлежащих домов. Об этом сообщила горожанка Яна Титкова, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

«Спасибо мэру и губернатору за сей чудное сооружение! Время пол первого ночи, а на площади дикари дискотеку устроили!», — написала жительница. Женщина добавила, что жители просили главу города Андрея Воронова загородить въезд на площадь, так как многие на машинах въезжают в арку, на месте которой ранее была парковка.

По словам горожанки, нарушители уехали раньше, чем приехала полиция, которую она вызвала. «У нас полиция иногда по два часа едет. Вы думаете они будут стоять ждать полицию? Нет, данная машина веселились всего минут 40», — добавила Яна Титкова. «Была такая же история, только на „северке“ и пока приехали [полицейские] — танцы закончились, а мне потом еще ночью они названивали», — добавила Светлана Валюженич.

В мэрии Нового Уренгоя агентству сообщили, что городская площадь является пешеходной зоной и движение и проезд транспорта здесь запрещен. «Нами уже установлены ограждающие столбики в этой зоне, но видимо этого недостаточно. В летний период будет дополнительно установлен запрещающий знак и в случае нарушений будут направлены соответствующие обращения в ОМВД России для привлечения нарушителей к ответственности», — ответили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы, которые переехали в Тюмень по программе «Сотрудничество» не могут спать ночами из-за водителей-дрифтеров. Любители ночной езды дрифтуют на площади возле жилых домов.

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