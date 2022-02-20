Источник: свердловский министр уходит работать в бизнес

Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова, написавшая заявление об отставке, покинет органы власти. Следующим местом ее работы станет крупный бизнес, сообщил URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора.
«Казаковой сделали очень хорошее предложение в бизнесе, от которого было просто невозможно отказаться. Из министерства ее не вытесняли и не выдавливали. Это осознанный уход», — поведал инсайдер, затруднившись уточнить, в какой именно компании чиновница продолжит карьеру. Ранее слухи связывали будущее Казаковой с госкорпорацией «Ростех», однако тогда переход не состоялся.
В разговоре с URA.RU сама Казакова воздержалась от комментариев, предложив обратиться в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства.
Об уходе Казаковой с поста стало известно 21 февраля: источники URA.RU сообщили, что чиновница написала заявление об отставке. Казакова возглавляла министерство инвестиций с осени 2017 года, до этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го.
Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова, написавшая заявление об отставке, покинет органы власти. Следующим местом ее работы станет крупный бизнес, сообщил URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора. «Казаковой сделали очень хорошее предложение в бизнесе, от которого было просто невозможно отказаться. Из министерства ее не вытесняли и не выдавливали. Это осознанный уход», — поведал инсайдер, затруднившись уточнить, в какой именно компании чиновница продолжит карьеру. Ранее слухи связывали будущее Казаковой с госкорпорацией «Ростех», однако тогда переход не состоялся. В разговоре с URA.RU сама Казакова воздержалась от комментариев, предложив обратиться в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Об уходе Казаковой с поста стало известно 21 февраля: источники URA.RU сообщили, что чиновница написала заявление об отставке. Казакова возглавляла министерство инвестиций с осени 2017 года, до этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го.