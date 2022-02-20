Источник: свердловский министр уходит работать в бизнес

21 февраля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Виктория Казакова продолжит работу в крупном бизнесе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова, написавшая заявление об отставке, покинет органы власти. Следующим местом ее работы станет крупный бизнес, сообщил URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора. «Казаковой сделали очень хорошее предложение в бизнесе, от которого было просто невозможно отказаться. Из министерства ее не вытесняли и не выдавливали. Это осознанный уход», — поведал инсайдер, затруднившись уточнить, в какой именно компании чиновница продолжит карьеру. Ранее слухи связывали будущее Казаковой с госкорпорацией «Ростех», однако тогда переход не состоялся. В разговоре с URA.RU сама Казакова воздержалась от комментариев, предложив обратиться в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Об уходе Казаковой с поста стало известно 21 февраля: источники URA.RU сообщили, что чиновница написала заявление об отставке. Казакова возглавляла министерство инвестиций с осени 2017 года, до этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский министр инвестиций и развития Виктория Казакова, написавшая заявление об отставке, покинет органы власти. Следующим местом ее работы станет крупный бизнес, сообщил URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора. «Казаковой сделали очень хорошее предложение в бизнесе, от которого было просто невозможно отказаться. Из министерства ее не вытесняли и не выдавливали. Это осознанный уход», — поведал инсайдер, затруднившись уточнить, в какой именно компании чиновница продолжит карьеру. Ранее слухи связывали будущее Казаковой с госкорпорацией «Ростех», однако тогда переход не состоялся. В разговоре с URA.RU сама Казакова воздержалась от комментариев, предложив обратиться в областной департамент информполитики. Там к моменту публикации не ответили на запрос агентства. Об уходе Казаковой с поста стало известно 21 февраля: источники URA.RU сообщили, что чиновница написала заявление об отставке. Казакова возглавляла министерство инвестиций с осени 2017 года, до этого она больше 10 лет работала на различных должностях в областном министерстве промышленности. Первые слухи об уходе Казаковой из мининвеста появились в 2019 году, затем активизировались в середине 2021-го.