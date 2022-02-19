В Кургане ищут место для приема помощи беженцам с Донбасса

Курганцы смогут принести необходимые беженцам вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Для приема гуманитарной помощи для беженцев в Кургане сейчас подыскивают подходящее помещение. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа приближенных к чиновникам.

«Планируется открыть пункт помощи беженцам. Пока подыскивается помещение. Курганцы, у которых будет желание помочь, смогут принести товары первой необходимости. Это вода, туалетная бумага, продукты длительно срока хранения и так далее», — уточнили источники.

Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующее письмо от правительства Курганской области в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля. О пунктах временно размещения власти пока не сообщают.

В Челябинской области уже стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Пункты сбора помощи уже развернуты в городах региона. Там также отметили, что эвакуированным понадобится вода, кофе, средства гигиены и другие продукты. Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что регион готов принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Эвакуированных планируют расположить в регионе в 21 пункте временного размещения — в учреждениях системы социальной защиты населения, санаториях, домах отдыха и интернатах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам