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Источник: свердловчан выселят из санатория ради беженцев из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства СО в санатории
Беженцев из ДНР планируют разместить в свердловском санатории Обуховский Фото:
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Часть беженцев из ДНР и ЛНР собираются разместить в санатории Обуховский под Камышловом (Свердловская область). Об этом рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, ради этого придется выселить свердловчан.

Ради заселения беженцев придется выселить посетителей санатория. «Обсуждается, что тем, кому придется в связи с этим прервать свое лечение в санатории, может быть выплачена денежная компенсация», — сообщил источник.

Собеседник уточнил, что рассматриваются и альтернативные варианты. «Не исключено, что свердловчанам, которым придется прервать лечение, дадут возможность долечиться после того, как история с беженцами закончится», — уточнил он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики Свердловской области и пресс-службу санатория Обуховский. На момент публикации ответа не поступило.

Эвакуация жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля. Депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принять решение о помощи беженцам. Позднее стало известно, что область готова принять переселенцев. Также свердловские школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.

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Часть беженцев из ДНР и ЛНР собираются разместить в санатории Обуховский под Камышловом (Свердловская область). Об этом рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, ради этого придется выселить свердловчан. Ради заселения беженцев придется выселить посетителей санатория. «Обсуждается, что тем, кому придется в связи с этим прервать свое лечение в санатории, может быть выплачена денежная компенсация», — сообщил источник. Собеседник уточнил, что рассматриваются и альтернативные варианты. «Не исключено, что свердловчанам, которым придется прервать лечение, дадут возможность долечиться после того, как история с беженцами закончится», — уточнил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики Свердловской области и пресс-службу санатория Обуховский. На момент публикации ответа не поступило. Эвакуация жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля. Депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принять решение о помощи беженцам. Позднее стало известно, что область готова принять переселенцев. Также свердловские школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.
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