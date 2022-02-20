Источник: свердловчан выселят из санатория ради беженцев из ДНР

21 февраля 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Беженцев из ДНР планируют разместить в свердловском санатории Обуховский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Часть беженцев из ДНР и ЛНР собираются разместить в санатории Обуховский под Камышловом (Свердловская область). Об этом рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, ради этого придется выселить свердловчан. Ради заселения беженцев придется выселить посетителей санатория. «Обсуждается, что тем, кому придется в связи с этим прервать свое лечение в санатории, может быть выплачена денежная компенсация», — сообщил источник. Собеседник уточнил, что рассматриваются и альтернативные варианты. «Не исключено, что свердловчанам, которым придется прервать лечение, дадут возможность долечиться после того, как история с беженцами закончится», — уточнил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики Свердловской области и пресс-службу санатория Обуховский. На момент публикации ответа не поступило. Эвакуация жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля. Депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принять решение о помощи беженцам. Позднее стало известно, что область готова принять переселенцев. Также свердловские школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Часть беженцев из ДНР и ЛНР собираются разместить в санатории Обуховский под Камышловом (Свердловская область). Об этом рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, ради этого придется выселить свердловчан. Ради заселения беженцев придется выселить посетителей санатория. «Обсуждается, что тем, кому придется в связи с этим прервать свое лечение в санатории, может быть выплачена денежная компенсация», — сообщил источник. Собеседник уточнил, что рассматриваются и альтернативные варианты. «Не исключено, что свердловчанам, которым придется прервать лечение, дадут возможность долечиться после того, как история с беженцами закончится», — уточнил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Департамент информационной политики Свердловской области и пресс-службу санатория Обуховский. На момент публикации ответа не поступило. Эвакуация жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля. Депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева принять решение о помощи беженцам. Позднее стало известно, что область готова принять переселенцев. Также свердловские школы готовы организовать дистанционное обучение для детей-беженцев.