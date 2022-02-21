Жители ЯНАО возмутились изменением сроков соцвыплат

Социальные выплаты теперь приходят в другие сроки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Органы социальной защиты ЯНАО передали функции по начислению выплат в пенсионный фонд РФ, из-за чего изменились их сроки. Однако многие жители оказались не в курсе этого и возмутились, когда не получили деньги в положенный ранее срок.

«Что за ерунда? Раньше хорошо было, выплата всегда приходила 21 числа. А за март в апреле деньги ждать? Чем ребенка то кормить — каши, смеси нужны. Не говорю уже о подгузниках, которые стоят недешево», — написала в группе соцзащиты Ямала Анна Кривонос.

В ПФР агентству объяснили, что ранее соцзащита перечисляла деньги месяц в месяц. То есть январские выплаты приходили в январе. А сейчас фонд осуществляет выплаты пособий за предыдущий месяц в новом месяце. «Выплата пособий за январь 2022 года была досрочная. В феврале за январь 2022 года деньги поступят только тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. Выплату за февраль граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце», — прокомментировали в фонде.

При возникновении вопросов или проблем с получением пособий, жителей попросили обратиться на сайт фонда, либо в их соцсети или по номеру телефона. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд РФ перенял полномочия социальной защиты населения по назначению и выплате мер поддержки. По словам директора департамента соцзащиты ЯНАО Елены Карповой, для самих ямальцев процесс получения пособий останется неизменным.

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