27 декабря 2021
26 декабря 2021
24 декабря 2021

Соцзащита ЯНАО больше не будет начислять федеральные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы будут получать пособия по-новому Фото:

Социальные федеральные выплаты с 2022 года больше не будут начисляться органами социзащиты населения. Эти полномочия переходят Пенсионному фонду России. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«С 2022 года 21 мера соцподдержки, финансируемая за счет средств федерального бюджета, будет назначаться не органами социальной защиты населения, а Пенсионным фондом РФ. Среди них — ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих родителей, ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего <…> и другие», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам директора департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой, для самих ямальцев процесс получения пособий останется неизменным. Получать выплаты от ПФР будут более трех тысяч местных жителей.

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Социальные федеральные выплаты с 2022 года больше не будут начисляться органами социзащиты населения. Эти полномочия переходят Пенсионному фонду России. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «С 2022 года 21 мера соцподдержки, финансируемая за счет средств федерального бюджета, будет назначаться не органами социальной защиты населения, а Пенсионным фондом РФ. Среди них — ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих родителей, ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего <…> и другие», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. По словам директора департамента соцзащиты населения ЯНАО Елены Карповой, для самих ямальцев процесс получения пособий останется неизменным. Получать выплаты от ПФР будут более трех тысяч местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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