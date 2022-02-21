Зеленский напугал Шойгу угрозами о ядерном оружии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу заявил, что на территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны, является опасным. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза, посвященному напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР).

«Я бы хотел обратить внимание на заявление Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны. Это крайне опасно. На территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие», — сказал Шойгу на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24».

Ранее Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантии безопасности. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны, является опасным. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза, посвященному напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Я бы хотел обратить внимание на заявление Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны. Это крайне опасно. На территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие», — сказал Шойгу на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Ранее Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантии безопасности. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...