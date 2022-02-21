Зеленский напугал Шойгу угрозами о ядерном оружии

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны, является опасным. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза, посвященному напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР).
«Я бы хотел обратить внимание на заявление Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны. Это крайне опасно. На территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие», — сказал Шойгу на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24».
Ранее Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантии безопасности. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны, является опасным. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза, посвященному напряженности между Россией и Украиной на границе самопровозглашенных республик Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР). «Я бы хотел обратить внимание на заявление Зеленского о том, что Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны. Это крайне опасно. На территории Украины может появиться тактическое ядерное оружие», — сказал Шойгу на заседании Совбеза, трансляция которого велась на «России 24». Ранее Зеленский пригрозил разорвать Будапештский меморандум, предусматривающий отказ от ядерного вооружения, если страны-участницы документа, среди которых есть Россия, не предоставят гарантии безопасности. Согласно документу, Украина передала все свое ядерное оружие России, взамен получая гарантии безопасности и территориальной целостности.