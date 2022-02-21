21 февраля 2022

Сразу четыре страны осудили признание Россией ЛНР и ДНР

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Россия нарушила суверенитет Украины, считают лидеры стран Фото:
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Война на Украине

Франция, Финляндия, Молдавия и Грузия осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Данное решение нарушает суверенитет Украины, считают лидеры стран.

«Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины»; «Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины»; «Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины»; «Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности и международного права», — приводит РИА «Новости» заявления президента Молдавии Майи Санду, правительства Финляндии, главы Франции Эммануэля Макрона и вице-премьера Грузии Давида Залкалиани соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.

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Франция, Финляндия, Молдавия и Грузия осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Данное решение нарушает суверенитет Украины, считают лидеры стран. «Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины»; «Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины»; «Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины»; «Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности и международного права», — приводит РИА «Новости» заявления президента Молдавии Майи Санду, правительства Финляндии, главы Франции Эммануэля Макрона и вице-премьера Грузии Давида Залкалиани соответственно. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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