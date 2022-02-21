Сразу четыре страны осудили признание Россией ЛНР и ДНР

Франция, Финляндия, Молдавия и Грузия осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Данное решение нарушает суверенитет Украины, считают лидеры стран.
«Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины»; «Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины»; «Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины»; «Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности и международного права», — приводит РИА «Новости» заявления президента Молдавии Майи Санду, правительства Финляндии, главы Франции Эммануэля Макрона и вице-премьера Грузии Давида Залкалиани соответственно.
Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.
Франция, Финляндия, Молдавия и Грузия осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Данное решение нарушает суверенитет Украины, считают лидеры стран. «Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины»; «Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины»; «Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины»; «Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности и международного права», — приводит РИА «Новости» заявления президента Молдавии Майи Санду, правительства Финляндии, главы Франции Эммануэля Макрона и вице-премьера Грузии Давида Залкалиани соответственно. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам. Документы были опубликованы на портале правовой информации.