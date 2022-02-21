Зеленский потребовал экстренного заседания «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв саммита «нормандской четверки», а также проведение Совбеза ООН и заседания ОБСЕ. Об глава страны сообщил во время видеообращения к гражданам, трансляция велась на телеканале «Украина 24».
«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. <…> Также инициировал созыв саммита „нормандской четверки“», — заявил Зеленский в ходе обращения к гражданам.
Ранее Зеленский сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Он отметил, что Украина ничего и никого не боится и ничего никому не отдаст.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв саммита «нормандской четверки», а также проведение Совбеза ООН и заседания ОБСЕ. Об глава страны сообщил во время видеообращения к гражданам, трансляция велась на телеканале «Украина 24». «Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации. <…> Также инициировал созыв саммита „нормандской четверки“», — заявил Зеленский в ходе обращения к гражданам. Ранее Зеленский сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Он отметил, что Украина ничего и никого не боится и ничего никому не отдаст.