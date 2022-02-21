21 февраля 2022

Зеленский: границы Украины остаются прежними

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский обратился к украинцам Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на действия России, границы Украины остаются прежними.

«Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины остаются такими же, несмотря на действия России», — передают РИА «Новости». Помимо этого Зеленский выступил с инициативой созыва экстренного саммита «Нормандской четверки» и заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР означает выход РФ из Минских соглашений.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на действия России, границы Украины остаются прежними. «Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины остаются такими же, несмотря на действия России», — передают РИА «Новости». Помимо этого Зеленский выступил с инициативой созыва экстренного саммита «Нормандской четверки» и заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР означает выход РФ из Минских соглашений. Новость дополнятся
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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