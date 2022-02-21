Зеленский: границы Украины остаются прежними

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на действия России, границы Украины остаются прежними.
«Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины остаются такими же, несмотря на действия России», — передают РИА «Новости». Помимо этого Зеленский выступил с инициативой созыва экстренного саммита «Нормандской четверки» и заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР означает выход РФ из Минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на действия России, границы Украины остаются прежними. «Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины остаются такими же, несмотря на действия России», — передают РИА «Новости». Помимо этого Зеленский выступил с инициативой созыва экстренного саммита «Нормандской четверки» и заявил, что признание Россией ЛНР и ДНР означает выход РФ из Минских соглашений. Новость дополнятся