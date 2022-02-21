В ООН призвали Россию отказаться от признания Донбасса

22 февраля 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин должен отказаться от признания ЛНР и ДНР, считают в ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия должна делами подкрепить свои слова о диалоге в отношении ситуации вокруг Донецкой и Луганской республик, отказавшись от признания последних. Такое заявление сделал постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер. «Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании [ДНР и ЛНР]. Мы в координации с европейскими партнерами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение», — отметил он на заседании Совета Безопасности, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН. Также он отметил, что Франция также озабочена возможной отправкой российских миротворцев в Донбасс. По его мнению, это стало бы еще одним актом нарушения территориальной целостности Украины. Постпред Германии при ООН Антье Лендертсе также призвала Россию отказаться от решения о признании ДНР и ЛНР. РФ не должна пересекать признанные международным сообществом границы Украины, добавил представитель. «Я призываю Россию безотлагательно отозвать решение [о признании ДНР и ЛНР] и вновь взять на себя обязательства выполнить минские договоренности. В соответствии с тем, что было согласовано «нормандской четверкой», — сказала она на этом же заседании. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой действий России. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна делами подкрепить свои слова о диалоге в отношении ситуации вокруг Донецкой и Луганской республик, отказавшись от признания последних. Такое заявление сделал постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер. «Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании [ДНР и ЛНР]. Мы в координации с европейскими партнерами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение», — отметил он на заседании Совета Безопасности, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН. Также он отметил, что Франция также озабочена возможной отправкой российских миротворцев в Донбасс. По его мнению, это стало бы еще одним актом нарушения территориальной целостности Украины. Постпред Германии при ООН Антье Лендертсе также призвала Россию отказаться от решения о признании ДНР и ЛНР. РФ не должна пересекать признанные международным сообществом границы Украины, добавил представитель. «Я призываю Россию безотлагательно отозвать решение [о признании ДНР и ЛНР] и вновь взять на себя обязательства выполнить минские договоренности. В соответствии с тем, что было согласовано «нормандской четверкой», — сказала она на этом же заседании. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой действий России. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.