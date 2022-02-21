Рыбинспекторы наказали рыбаков ЯНАО на полмиллиона рублей

Инспекторы рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства взыскали штрафов на 443 тысячи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инспекторы рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства изъяли у рыбаков 121 кг рыбы и 168 орудий для рыбаков с 14 по 20 февраля. Как сообщается на официальном сайте ведомства, специалисты взыскали штрафов на 443 тысячи рублей.

«За неделю инспекторами рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства взыскано штрафов на сумму более 400 тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий выявлено 101 нарушение в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Изъято 121 кг водных биоресурсов и 168 орудий лова», — говорится в сообщении.

Как добавляют в ведомстве к административной ответственности было привлечено 15 должностных и шесть юридических лиц, а также 43 жителя УрФО. Помимо было наложено 181 тысяча административных штрафов за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе (ЯНАО) были пойманы браконьеры, которые торговали краснокнижным осетром. Уголовное дело обвиняемых было направлено для рассмотрения в суд.