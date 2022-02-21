21 февраля 2022
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Рыбинспекторы наказали рыбаков ЯНАО на полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление Новомариинского водохранилища. Свердловская область, Ревда, рыба, мальки, зарыбление
Инспекторы рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства взыскали штрафов на 443 тысячи Фото:

Инспекторы рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства изъяли у рыбаков 121 кг рыбы и 168 орудий для рыбаков с 14 по 20 февраля. Как сообщается на официальном сайте ведомства, специалисты взыскали штрафов на 443 тысячи рублей.

«За неделю инспекторами рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства взыскано штрафов на сумму более 400 тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий выявлено 101 нарушение в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Изъято 121 кг водных биоресурсов и 168 орудий лова», — говорится в сообщении.

Как добавляют в ведомстве к административной ответственности было привлечено 15 должностных и шесть юридических лиц, а также 43 жителя УрФО. Помимо было наложено 181 тысяча административных штрафов за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе (ЯНАО) были пойманы браконьеры, которые торговали краснокнижным осетром. Уголовное дело обвиняемых было направлено для рассмотрения в суд.

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Инспекторы рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства изъяли у рыбаков 121 кг рыбы и 168 орудий для рыбаков с 14 по 20 февраля. Как сообщается на официальном сайте ведомства, специалисты взыскали штрафов на 443 тысячи рублей. «За неделю инспекторами рыбоохраны Нижнеобского ТУ Росрыболовства взыскано штрафов на сумму более 400 тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий выявлено 101 нарушение в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Изъято 121 кг водных биоресурсов и 168 орудий лова», — говорится в сообщении. Как добавляют в ведомстве к административной ответственности было привлечено 15 должностных и шесть юридических лиц, а также 43 жителя УрФО. Помимо было наложено 181 тысяча административных штрафов за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Ранее URA.RU сообщало, что в Надымском районе (ЯНАО) были пойманы браконьеры, которые торговали краснокнижным осетром. Уголовное дело обвиняемых было направлено для рассмотрения в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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