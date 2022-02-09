Осетр довел жителей ЯНАО до суда

Жители Надымского района продавали краснокнижного осетра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО двое местных жителей незаконно продавали краснокнижного осетра. Об этом сообщается на официальном сайте окружного управления СКР.

«По данным следствия, на территории Надымского района двое местных жителей по совместной договоренности в феврале 2021 года незаконно приобрели, хранили и перевозили с целью последующей продажи рыбу видового состава „Сибирский осетр“, относящейся к особо ценному виду водных биоресурсов», — говорится в сообщении СКР ЯНАО.

Преступление было раскрыто сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОМВД России по Надымскому району. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его прокурору.

URA.RU ранее сообщало, что в ЯНАО пенсионер незаконно выловил 151 рыбу рода сигов в Ямальском районе. Ущерб государству от его действий составил более 540 тысяч рублей.