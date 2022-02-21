Украина изменила планы по Минским соглашениям

Украина хочет урегулировать конфликт в Донецкой и Луганской республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.
«Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — сказал Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция мероприятия проходила на официальном youtube-канале организации.
Украина хочет урегулировать конфликт в Донецкой и Луганской республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. «Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — сказал Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция мероприятия проходила на официальном youtube-канале организации. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с действиями Путина, заявив, что границы Украины остаются прежними. Он инициировал созыв саммита «нормандской четверки», а также проведение внеочередного заседания Совбеза ООН и заседания ОБСЕ.