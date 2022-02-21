21 февраля 2022

Украина изменила планы по Минским соглашениям

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Украина призывает отказаться от признания Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР Фото:
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Война на Украине

Украина хочет урегулировать конфликт в Донецкой и Луганской республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

«Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — сказал Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция мероприятия проходила на официальном youtube-канале организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с действиями Путина, заявив, что границы Украины остаются прежними. Он инициировал созыв саммита «нормандской четверки», а также проведение внеочередного заседания Совбеза ООН и заседания ОБСЕ.

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Украина хочет урегулировать конфликт в Донецкой и Луганской республиках мирным путем, в частности, с помощью Минских соглашений. Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. «Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию Минских соглашений. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров», — сказал Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция мероприятия проходила на официальном youtube-канале организации. Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с действиями Путина, заявив, что границы Украины остаются прежними. Он инициировал созыв саммита «нормандской четверки», а также проведение внеочередного заседания Совбеза ООН и заседания ОБСЕ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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