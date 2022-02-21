Махонин объявил о сборе денег для беженцев с Донбасса

Дмитрий Махонин готов принять беженцев в регионе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

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В Пермском крае власти объявили о сборе пожертвований для беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме денег предлагается помочь людям одеждой, продуктами и игрушками. О начале благотворительной акции распорядился губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает его пресс-служба.

«По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина региональное министерство соцразвития открыло счет для благотворительных пожертвований. Эти средства будут направлены на жизнеустройство прибывающих в регион вынужденных временных переселенцев из Донбасса», — говорится на сайте правительства края.

Вещи для беженцев принимаются во всех органах соцзащиты региона ( адреса здесь ) и краевом фонде социальной поддержки населения на бульваре Гагарина, 10. Жителей и предприятия призывают приносить одежду, обувь, посуду, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и игрушки.

21 февраля министр территориального развития Пермского края Александр Борисов сообщил, что в регион в ближайшее время приедут 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это только первая волна. Накануне президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Ранее власти Донбасса организовали массовый выезд населения в Россию. Путин поручил выплачивать каждому беженцу 10 тысяч рублей.

Реквизиты для перечисления пожертвований:

ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

ИНН 5906008495

КПП 590201001

р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

Кор.счет 30101810900000000603

Назначение платежа: «Акция по сбору средств для граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР».

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