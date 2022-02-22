Зюганов сообщил новые подробности о состоянии Жириновского

Геннадий Зюганов оказался в одной больнице с лидером ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским.

«Жириновский поправляется», — коротко прокомментировал Зюганов на заседании. Информацию приводит РИА «Новости».

Глава ЛДПР попал в ЦКБ, там же лежал Зюганов, которого позднее выписали, пишет «Федеральное агентство новостей». У Жириновского выявили коронавирус, хотя сам он ранее заявлял, что прививался от COVID-19 восемь раз, пишет MK.RU . В конце февраля он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус