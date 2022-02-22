Зюганов сообщил новые подробности о состоянии Жириновского

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов оказался в одной больнице с лидером ЛДПР Фото:
новость из сюжета
Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским.

«Жириновский поправляется», — коротко прокомментировал Зюганов на заседании. Информацию приводит РИА «Новости».

Глава ЛДПР попал в ЦКБ, там же лежал Зюганов, которого позднее выписали, пишет «Федеральное агентство новостей». У Жириновского выявили коронавирус, хотя сам он ранее заявлял, что прививался от COVID-19 восемь раз, пишет MK.RU. В конце февраля он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который оказался в одной больнице с Жириновским. «Жириновский поправляется», — коротко прокомментировал Зюганов на заседании. Информацию приводит РИА «Новости». Глава ЛДПР попал в ЦКБ, там же лежал Зюганов, которого позднее выписали, пишет «Федеральное агентство новостей». У Жириновского выявили коронавирус, хотя сам он ранее заявлял, что прививался от COVID-19 восемь раз, пишет MK.RU. В конце февраля он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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