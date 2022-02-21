Жириновский получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

21 февраля 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Лидер ЛДПР получил отрицательный тест на COVID-19. Тем не менее его состояние остается тяжелым. Об этом рассказал telegram-канал Mash. «У Владимира Жириновского отрицательный тест на ковид, но состояние политика все еще тяжелое», — говорится в сообщении. По информации авторов, степень поражения легких Жириновского — 50-75%. Кроме того, у политика обнаружен двусторонний отит. Чтобы избежать пролежней, медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день. В пресс-службе ЛДПР заявили, что отрицают информацию анонимных источников о Владимире Жириновском. Как отметили в партии, он постепенно, но верно идет на поправку, передает РИА «Новости». 9 февраля политика, вакцинировавшегося от коронавируса восемь раз, доставили в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. При этом в Минздраве РФ прокомментировали, что он чувствует себя нормально. В пресс-службе ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку.