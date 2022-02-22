В ЛНР заявили, что территория республики — вся Луганская область

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Пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Екатеринбург , карта урала
Родион Мирошник раскрыл основания для границ ЛНР и ДНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Границы Луганской республики определены согласно конституции этой территории. Значит, это вся Луганская область, пояснил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

«Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы. Поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные», — отметил он в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым на youtube-канале Соловьев LIVE.

Мирошник заявил и о скором кризисе в украинской власти. По его мнению, сейчас есть хороший шанс восстановить границы ЛНР, передает MK.RU.

Ранее на эту тему высказался глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он пояснил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР нет ни слова о границе, и ее демаркация — это забота глав этих республик, уточняет «Ридус».

Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Сразу несколько представителей разных стран — членов ООН осудили решение российского лидера.

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Границы Луганской республики определены согласно конституции этой территории. Значит, это вся Луганская область, пояснил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. «Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы. Поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные», — отметил он в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым на youtube-канале Соловьев LIVE. Мирошник заявил и о скором кризисе в украинской власти. По его мнению, сейчас есть хороший шанс восстановить границы ЛНР, передает MK.RU. Ранее на эту тему высказался глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он пояснил, что в соглашениях с ДНР и ЛНР нет ни слова о границе, и ее демаркация — это забота глав этих республик, уточняет «Ридус». Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Сразу несколько представителей разных стран — членов ООН осудили решение российского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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