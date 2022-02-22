В МИД РФ раскрыли содержание договора РФ с Донбассом

На территории республик могут располагаться военные базы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Договор между Россией, Луганской и Донецкой народными республиками предусматривает размещение военных баз РФ на территории данных республик. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет. Хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант предусматривают», — заявил Руденко, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Также, по словам представителя российского МИДа, договор предусматривает оказание военной помощи и использование ДНР и ЛНР российского рубля. Ранее парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. В документах глава государства поручил обеспечить поддержание мира на территории республик вооруженными силами РФ.