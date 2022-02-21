Губернатор Шумков объявил о смягчении антиковидных ограничений

По словам губернатора Вадима Шумкова, оперштаб региона принял новые решения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области снимут ограничение, связанное с присутствием родственников детей на утренниках. Об этом 22 февраля заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Провели очередной штаб. Среди прочих решений — отмена ограничения по присутствию на утренниках родственников ребятишек, а также упрощение ряда иных вопросов и снятия ограничений», — написал Шумков в своем instagram-аккаунте.

Губернатор считает, что за прошедшее время представители оперштаба научились понимать, какие ограничения стоит вводить, а какие нет. По его мнению, бывают ограничения, которые создают только дополнительные проблемы законопослушным людям.

В Курганской области ранее до конца февраля продлили дистанционное обучение для школьников. Также в феврале в регионе отменили требование на ношение перчаток в общественном транспорте.