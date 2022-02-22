Bloomberg: кого коснутся санкции из-за Донбасса

Санкции Евросоюза против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик могут включать в себя ограничения против тех, кто был причастен к этому решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Действия Евросоюза могут включать в себя санкции против лиц, ответственных за этот шаг [признание независимости ЛНР и ДНР]. А также — запрет европейским компаниям работать в оккупированных регионах», — сказал он на встрече с журналистами в Париже, слова Ландсбергис приводит издание Bloomberg.
Сообщается также, что эти санкции направленны на узкую группу лиц. Введение более широких ограничений ЕС в отношении России, включающих в себя меры воздействия в отношении российской обороны и финансов, займет больше времени и может потребовать встречи лидеров разных стран.
Санкции Евросоюза против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик могут включать в себя ограничения против тех, кто был причастен к этому решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Действия Евросоюза могут включать в себя санкции против лиц, ответственных за этот шаг [признание независимости ЛНР и ДНР]. А также — запрет европейским компаниям работать в оккупированных регионах», — сказал он на встрече с журналистами в Париже, слова Ландсбергис приводит издание Bloomberg. Сообщается также, что эти санкции направленны на узкую группу лиц. Введение более широких ограничений ЕС в отношении России, включающих в себя меры воздействия в отношении российской обороны и финансов, займет больше времени и может потребовать встречи лидеров разных стран. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Против этого решения уже выступили страны-члены ООН.