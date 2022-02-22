Bloomberg: кого коснутся санкции из-за Донбасса

22 февраля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

В санкционный список могут войти лица, ответственные за признание республик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Санкции Евросоюза против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик могут включать в себя ограничения против тех, кто был причастен к этому решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Действия Евросоюза могут включать в себя санкции против лиц, ответственных за этот шаг [признание независимости ЛНР и ДНР]. А также — запрет европейским компаниям работать в оккупированных регионах», — сказал он на встрече с журналистами в Париже, слова Ландсбергис приводит издание Bloomberg. Сообщается также, что эти санкции направленны на узкую группу лиц. Введение более широких ограничений ЕС в отношении России, включающих в себя меры воздействия в отношении российской обороны и финансов, займет больше времени и может потребовать встречи лидеров разных стран. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Против этого решения уже выступили страны-члены ООН. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции Евросоюза против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик могут включать в себя ограничения против тех, кто был причастен к этому решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Действия Евросоюза могут включать в себя санкции против лиц, ответственных за этот шаг [признание независимости ЛНР и ДНР]. А также — запрет европейским компаниям работать в оккупированных регионах», — сказал он на встрече с журналистами в Париже, слова Ландсбергис приводит издание Bloomberg. Сообщается также, что эти санкции направленны на узкую группу лиц. Введение более широких ограничений ЕС в отношении России, включающих в себя меры воздействия в отношении российской обороны и финансов, займет больше времени и может потребовать встречи лидеров разных стран. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Против этого решения уже выступили страны-члены ООН.