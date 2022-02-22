Bloomberg: кого коснутся санкции из-за Донбасса

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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, документы, чиновник, документы, наручные часы, депутаты, документы к заседанию
В санкционный список могут войти лица, ответственные за признание республик Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Санкции Евросоюза против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик могут включать в себя ограничения против тех, кто был причастен к этому решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Действия Евросоюза могут включать в себя санкции против лиц, ответственных за этот шаг [признание независимости ЛНР и ДНР]. А также — запрет европейским компаниям работать в оккупированных регионах», — сказал он на встрече с журналистами в Париже, слова Ландсбергис приводит издание Bloomberg.

Сообщается также, что эти санкции направленны на узкую группу лиц. Введение более широких ограничений ЕС в отношении России, включающих в себя меры воздействия в отношении российской обороны и финансов, займет больше времени и может потребовать встречи лидеров разных стран.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Против этого решения уже выступили страны-члены ООН.

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Санкции Евросоюза против России из-за признания Луганской и Донецкой народных республик могут включать в себя ограничения против тех, кто был причастен к этому решению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Действия Евросоюза могут включать в себя санкции против лиц, ответственных за этот шаг [признание независимости ЛНР и ДНР]. А также — запрет европейским компаниям работать в оккупированных регионах», — сказал он на встрече с журналистами в Париже, слова Ландсбергис приводит издание Bloomberg. Сообщается также, что эти санкции направленны на узкую группу лиц. Введение более широких ограничений ЕС в отношении России, включающих в себя меры воздействия в отношении российской обороны и финансов, займет больше времени и может потребовать встречи лидеров разных стран. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Против этого решения уже выступили страны-члены ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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