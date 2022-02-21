21 февраля 2022

В ООН озвучили «единственный путь» решения конфликта с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
В ООН выступили против признания Владимиром Путиным независимости ЛНР и ДНР Фото:
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Война на Украине

Переговоры могут стать единственным путем устранения разногласия между Россией и Украиной. Такое заявление на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сделала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины. В соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности», — пояснила она, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую Империю, присоединив к себе все соседние государства. Эта территория включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию.

Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.

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Переговоры могут стать единственным путем устранения разногласия между Россией и Украиной. Такое заявление на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сделала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины. В соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности», — пояснила она, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН. Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую Империю, присоединив к себе все соседние государства. Эта территория включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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