В ООН озвучили «единственный путь» решения конфликта с Украиной

22 февраля 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Переговоры могут стать единственным путем устранения разногласия между Россией и Украиной. Такое заявление на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сделала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины. В соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности», — пояснила она, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН. Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую Империю, присоединив к себе все соседние государства. Эта территория включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.