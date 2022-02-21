В Курганской области частично отменили дистанционное обучение

Часть учеников вернется в школы 28 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В Курганской области ученики 1-4 и 9-11 классов вернутся в школы с 28 февраля. Данное сообщение размещено в официальном telegram-канале областного правительства

«С 28 февраля ученики с 1 по 4 классы, а также 9 и 11 классов вернутся за парты. Такое же решение принято и в отношении студентов колледжей и техникумов», — цитируются в канале слова директора областного департамента образования и науки Андрея Кочерова.

В правительстве добавили, что с 23 февраля жители младше 18 лет смогут посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Также на утренниках в детсадах сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

Дистанционное обучение в регионе ранее было продлено до 28 февраля. Исключение составляли школы, где учатся меньше 200 детей.