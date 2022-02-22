Роскомнадзор завалил исками «Почту России» из-за медлительности

22 февраля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

«Почта России» систематически нарушает установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Роскомнадзор и его подразделения с начала 2022 года подали более 200 исков в арбитражные суды к АО «Почта России». Надзорный орган сообщал о выявленных административных правонарушениях в работе компании. Об этом сообщает сайт электронного правосудия. С 1 января по 22 февраля в арбитражные суды регионов России было подано более 200 исков. На данный момент на рассмотрении находится 217 заявлений. Больше всего претензий к работе АО «Почта России» возникло у Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, которое подало 55 заявлений с требованием привлечь компанию к административному наказанию. Иски также поданы от Челябинского, Пермского, Тюменского (включая ХМАО и ЯНАО) и Уральского управлений Роскомнадзора. Большая часть исков касается нарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Данная статья КоАП РФ предусматривает наказание для юрлиц от тридцати до сорока тысяч рублей. По данным URA.RU, судебные претензии связаны с тем, что «Почта России» систематически нарушает установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции. Получить оперативные комментарии от сторон на момент публикации не удалось. Обеим структурам были направлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были. «Почта России» является оператором российской государственной почтовой сети. В 2019 году структура завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом сменив форму собственности с федерального государственного бюджетного учреждения. На данный момент учредителем и единственным акционером АО «Почта России» является Российская Федерация в лице Росимущества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор и его подразделения с начала 2022 года подали более 200 исков в арбитражные суды к АО «Почта России». Надзорный орган сообщал о выявленных административных правонарушениях в работе компании. Об этом сообщает сайт электронного правосудия. С 1 января по 22 февраля в арбитражные суды регионов России было подано более 200 исков. На данный момент на рассмотрении находится 217 заявлений. Больше всего претензий к работе АО «Почта России» возникло у Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, которое подало 55 заявлений с требованием привлечь компанию к административному наказанию. Иски также поданы от Челябинского, Пермского, Тюменского (включая ХМАО и ЯНАО) и Уральского управлений Роскомнадзора. Большая часть исков касается нарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Данная статья КоАП РФ предусматривает наказание для юрлиц от тридцати до сорока тысяч рублей. По данным URA.RU, судебные претензии связаны с тем, что «Почта России» систематически нарушает установленные контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции. Получить оперативные комментарии от сторон на момент публикации не удалось. Обеим структурам были направлены запросы. Ответы на момент публикации получены не были. «Почта России» является оператором российской государственной почтовой сети. В 2019 году структура завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом сменив форму собственности с федерального государственного бюджетного учреждения. На данный момент учредителем и единственным акционером АО «Почта России» является Российская Федерация в лице Росимущества.