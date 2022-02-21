21 февраля 2022

Экс-советник Махонина получил подряд от администрации губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Советник ВРИО губернатора Пермского края Станислав Шубин. Пермь, шубин станислав
Станислав Шубин продолжает рекламировать власть. Теперь как бизнесмен Фото:

Компания Станислава Шубина, бывшего пресс-секретаря главы Пермского края Дмитрия Махонина, получила подряд от администрации губернатора. Согласно договору, опубликованному на портале госзакупок, ООО «Паприка» до середины апреля должно подготовить и разместить видеосюжеты на телеканалах Перми и края. Стоимость работ — более двух млн рублей.

«Исполнитель обязуется оказать услуги по организации подготовки и размещения информационных видеоматериалов на телеканалах г. Перми и Пермского края, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных настоящим Контрактом… Цена Контракта составляет 2 023 601 рубль 73 копейки», — указано в договоре, подписанном со стороны властей главой администрации губернатора Прикамья Александром Смертиным.

Контракт заключен по результатам открытого конкурса, который состоялся в начале февраля. По его итогам фирма Шубина получила право на создание и размещение видеосюжетов в новостных программах не только для администрации губернатора, но и ряда министерств и ведомств региона. «Паприка» была единственным участником торгов, поэтому общая цена лота в пять млн рублей не снизилась на торгах.

В конце 2021 года Станислав Шубин стал владельцем ООО «НЗ Инвест», основным активом которого является 51% долей в ООО «Газета Пятница»». Позже он переименовал купленную компанию в ООО «Паприка». URA.RU также рассказывало, что близкий к краевым властям фонд «Губерния» выкупил газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми», входящие в холдинг «Местное время». СМИ писали, что «Паприка» может стать новой головной структурой краевого медиахолдинга.

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Компания Станислава Шубина, бывшего пресс-секретаря главы Пермского края Дмитрия Махонина, получила подряд от администрации губернатора. Согласно договору, опубликованному на портале госзакупок, ООО «Паприка» до середины апреля должно подготовить и разместить видеосюжеты на телеканалах Перми и края. Стоимость работ — более двух млн рублей. «Исполнитель обязуется оказать услуги по организации подготовки и размещения информационных видеоматериалов на телеканалах г. Перми и Пермского края, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных настоящим Контрактом… Цена Контракта составляет 2 023 601 рубль 73 копейки», — указано в договоре, подписанном со стороны властей главой администрации губернатора Прикамья Александром Смертиным. Контракт заключен по результатам открытого конкурса, который состоялся в начале февраля. По его итогам фирма Шубина получила право на создание и размещение видеосюжетов в новостных программах не только для администрации губернатора, но и ряда министерств и ведомств региона. «Паприка» была единственным участником торгов, поэтому общая цена лота в пять млн рублей не снизилась на торгах. В конце 2021 года Станислав Шубин стал владельцем ООО «НЗ Инвест», основным активом которого является 51% долей в ООО «Газета Пятница»». Позже он переименовал купленную компанию в ООО «Паприка». URA.RU также рассказывало, что близкий к краевым властям фонд «Губерния» выкупил газету «Звезда» и радио «Эхо Москвы в Перми», входящие в холдинг «Местное время». СМИ писали, что «Паприка» может стать новой головной структурой краевого медиахолдинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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