Высокопоставленный единоросс приедет к Текслеру в Челябинск

Ивана Квитку ждут в Челябинске 28 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Уральского межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка примет участие в отчетно-выборной конференции ЕР в Челябинске 28 февраля. Об этом сообщил источник URA.RU в партийных кругах. Главным событием мероприятия станет выступление губернатора Алексея Текслера.

«Уже решено, что Квитка приедет на конференцию как представитель высшего руководства партии. Также в новом президиуме, который выберут на конференции, появятся четыре комиссии: проектный офис ЕР, а также комиссии по партстроительству, по работе с фракциями в заксобрании, органах местного самоуправления и по агитационно-пропагандистской работе», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Подготовка к конференции продолжается. Алексей Леонидович (Текслер — ред.) как секретарь регионального политсовета партии, выступит с докладом. Повестка и состав участников окончательно определятся к 28 февраля», — заявил URA.RU зампред президиума регионального политсовета ЕР, советник губернатора Владимир Мякуш.

Итогом партийного форума станет масштабное обновление руководящих структур партии в Челябинской области. Ожидается, что региональный политсовет, как и его президиум, обновится не менее чем на 30%. Применительно к местным политсоветам ожидаются еще большие изменения среди их руководства.

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