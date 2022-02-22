Германия создаст угрозу для запуска «Северного потока — 2»

Германия не даст заработать «Северному потоку-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Минэкономики ФРГ получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, передают «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях. Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.