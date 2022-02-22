Германия создаст угрозу для запуска «Северного потока — 2»

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Германия не даст заработать «Северному потоку-2» Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Минэкономики ФРГ получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, передают «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях. Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.

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Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Минэкономики ФРГ получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Причиной стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, передают «Известия». Ранее президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению главы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними. Президент США Джо Байден издал указ об антироссийских санкциях. Евросоюз введет санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Данное решение РФ является нарушением международного права и Минских соглашений, сообщили в ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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