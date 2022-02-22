Российские регионы высказались о признании Донбасса

22 февраля 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Во российских регионах проходят акции в поддержку Донбасса и решения о признании независимости ЛДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР В российских регионах прошли акции в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Их участники помогают беженцам, организуют сбор гуманитарной помощи, передает корреспондент URA.RU. «В это непростое время мы хотим поддержать жителей ДНР и ЛНР, которые нуждаются в помощи и участии. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас важно почувствовать, что #МыВместе», — отметили участники акции «МыВместе» в Амурской области. На Алтае молодежь вышла на центральную площадь республиканского центра с плакатами. По словам одного из организаторов акции Александра Крючкина, «молодежь республики полностью поддерживаем решение президента о признании независимости ДНР и ЛНР». В регионах России проводятся акции в поддержку признания независимости республик Донбасса Фото: организаторы акции в г. Перми На городских экранах в муниципалитетах ХМАО в течение дня на трансляции появлялись хештеги #ВремяПомогать и #МыВместе. Наклейки с аналогичными надписями разместили на своих машинах югорские автомобилисты. В населенных пунктах ХМАО молодые люди выстроились в живую цепочку и составили надпись с хештегом #СвоихНеБросаем. Председатель комиссии по законодательству Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов на своей странице в «Фейсбуке» назвал признание независимости ЛДНР «судьбоносным решением для миллионов людей». «Война на Донбассе идет без малого 8 лет. Страшно представить: в этом году пошли в школу дети, которые уже родились и выросли на этой войне… С этим когда-то нужно было заканчивать, и этот день пришел. Принятое решение позволит, наконец, прекратить геноцид народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик и в истории России», — убежден Гасанов. Ростов-на-Дону первым принял и продолжает принимать беженцев с Донбасса Фото со страницы в Инстаграме Людмилы Матуа В Марий Эл запустили флешмоб «Йошкар-Ола за!» Фото: Администрация г. Йошкар-Олы Педагогический волонтерский отряд «СодружестВО!» посетил лагерь «Звезда», в котором размещаются семьи беженцев из ЛНР и ДНР Фото: РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» В Орловской области молодогвардейцы вручали бумажных белых голубей как символы мира местным жителям Фото: страница Молодежь Болховский-Район в соцсети «Вконтакте Автопробег ДОСААФ и ветеранских организаций в поддержку признания независимости ДНР и ЛНР Молодежь и активисты из югорского города Советский выстроились в тематическую цепочку В Тверской области Союз десантников России выступил в поддержку решения президента Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и договоры о сотрудничестве. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали эти документы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российских регионах прошли акции в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Их участники помогают беженцам, организуют сбор гуманитарной помощи, передает корреспондент URA.RU. «В это непростое время мы хотим поддержать жителей ДНР и ЛНР, которые нуждаются в помощи и участии. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас важно почувствовать, что #МыВместе», — отметили участники акции «МыВместе» в Амурской области. На Алтае молодежь вышла на центральную площадь республиканского центра с плакатами. По словам одного из организаторов акции Александра Крючкина, «молодежь республики полностью поддерживаем решение президента о признании независимости ДНР и ЛНР». На городских экранах в муниципалитетах ХМАО в течение дня на трансляции появлялись хештеги #ВремяПомогать и #МыВместе. Наклейки с аналогичными надписями разместили на своих машинах югорские автомобилисты. В населенных пунктах ХМАО молодые люди выстроились в живую цепочку и составили надпись с хештегом #СвоихНеБросаем. Председатель комиссии по законодательству Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов на своей странице в «Фейсбуке» назвал признание независимости ЛДНР «судьбоносным решением для миллионов людей». «Война на Донбассе идет без малого 8 лет. Страшно представить: в этом году пошли в школу дети, которые уже родились и выросли на этой войне… С этим когда-то нужно было заканчивать, и этот день пришел. Принятое решение позволит, наконец, прекратить геноцид народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик и в истории России», — убежден Гасанов. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и договоры о сотрудничестве. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали эти документы.