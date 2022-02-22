Путин назвал единственный способ избежать войны в Донбассе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Украина должна отказаться от вступления в НАТО, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина должна отказаться от вступления в НАТО и занимать нейтральную позицию, чтобы избежать войны в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета», — сказал Путин. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».

Владимир Путин ранее обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать российскую армию в Донбассе. В Совфеде единогласно поддержали просьбу президента. По данным американских СМИ, российские войска уже получили приказ о «нападении» на Украину.

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Украина должна отказаться от вступления в НАТО и занимать нейтральную позицию, чтобы избежать войны в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета», — сказал Путин. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». Владимир Путин ранее обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать российскую армию в Донбассе. В Совфеде единогласно поддержали просьбу президента. По данным американских СМИ, российские войска уже получили приказ о «нападении» на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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