Путин назвал единственный способ избежать войны в Донбассе

Украина должна отказаться от вступления в НАТО и занимать нейтральную позицию, чтобы избежать войны в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета», — сказал Путин. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».
Украина должна отказаться от вступления в НАТО и занимать нейтральную позицию, чтобы избежать войны в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета», — сказал Путин. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». Владимир Путин ранее обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать российскую армию в Донбассе. В Совфеде единогласно поддержали просьбу президента. По данным американских СМИ, российские войска уже получили приказ о «нападении» на Украину.