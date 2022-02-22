22 февраля 2022

Экс-премьер ЛНР назвал роль Медведева в признании Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Россия признала независимость ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев занимается вопросами координации беженцев и другими темами, которые связаны с Донбассом. Об этом заявил бывший председатель Совета министров Луганской народной республики (ЛНР), политолог Марат Баширов.

«Дмитрий Медведев солирует в Донецком кейсе. Можно считать, что он курирует процесс координации вопроса с беженцами и другие темы. А их сейчас будет очень много», — написал Марат Баширов в своем telegram-канале.

Ранее на Донбассе началось обострение. В ДНР и ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Утро.ру». Население республик эвакуируют в Россию, в основном уезжают женщины и дети, передает ОТР. Президент РФ Владимир Путин после совещания с Совбезом решил признать независимость Донбасса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев занимается вопросами координации беженцев и другими темами, которые связаны с Донбассом. Об этом заявил бывший председатель Совета министров Луганской народной республики (ЛНР), политолог Марат Баширов. «Дмитрий Медведев солирует в Донецком кейсе. Можно считать, что он курирует процесс координации вопроса с беженцами и другие темы. А их сейчас будет очень много», — написал Марат Баширов в своем telegram-канале. Ранее на Донбассе началось обострение. В ДНР и ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Утро.ру». Население республик эвакуируют в Россию, в основном уезжают женщины и дети, передает ОТР. Президент РФ Владимир Путин после совещания с Совбезом решил признать независимость Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...