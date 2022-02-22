Экс-премьер ЛНР назвал роль Медведева в признании Донбасса

23 февраля 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Россия признала независимость ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев занимается вопросами координации беженцев и другими темами, которые связаны с Донбассом. Об этом заявил бывший председатель Совета министров Луганской народной республики (ЛНР), политолог Марат Баширов. «Дмитрий Медведев солирует в Донецком кейсе. Можно считать, что он курирует процесс координации вопроса с беженцами и другие темы. А их сейчас будет очень много», — написал Марат Баширов в своем telegram-канале. Ранее на Донбассе началось обострение. В ДНР и ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Утро.ру». Население республик эвакуируют в Россию, в основном уезжают женщины и дети, передает ОТР. Президент РФ Владимир Путин после совещания с Совбезом решил признать независимость Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев занимается вопросами координации беженцев и другими темами, которые связаны с Донбассом. Об этом заявил бывший председатель Совета министров Луганской народной республики (ЛНР), политолог Марат Баширов. «Дмитрий Медведев солирует в Донецком кейсе. Можно считать, что он курирует процесс координации вопроса с беженцами и другие темы. А их сейчас будет очень много», — написал Марат Баширов в своем telegram-канале. Ранее на Донбассе началось обострение. В ДНР и ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию с помощью реактивной системы залпового огня «Град», сообщает «Утро.ру». Население республик эвакуируют в Россию, в основном уезжают женщины и дети, передает ОТР. Президент РФ Владимир Путин после совещания с Совбезом решил признать независимость Донбасса.