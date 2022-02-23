Владимир Соловьев назвал глупостью санкции в отношении депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Телеведущий Владимир Соловьев спокойно отнесся к возможному попаданию в расширенный санкционный список Евросоюза. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

«Спокойно [отношусь]. Я пока не видел окончательного варианта. Удивительно [что я попал в этот список], у меня же нет государственных должностей, я просто журналист. Европейцы против меня — это смешно. Значит, так сильно боятся», — сообщил Владимир Соловьев корреспонденту URA.RU.

На вопрос о том, как санкции могут повлиять на его жизнь, телеведущий ответил, что с его графиком сложно куда-то ездить. Ограничения в отношении депутатов Госдумы он назвал глупостью. «Ну наши, предположим, введут ответные санкции в отношении депутатов. Ну и что дальше? Железный занавес? Сиюминутная бессмыслица. Перед тем как вводить санкции, эти люди бы собрались и посмотрели, что там [в Донбассе] происходит», — высказался он.

Также он отметил, что плохо относится к любым санкциям. Вредно, когда стороны перестают слышать друг друга, заявил Соловьев.

Ранее признанное в РФ иноагентом СМИ «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники в Еврокомиссии заявило, что вместе с российскими депутатами в расширенный санкционный список Евросоюза попал также российский журналист Владимир Соловьев. О введении санкций Евросоюза в отношении РФ стало известно 22 февраля. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, под ограничительные меры попадают 27 физических и юридических лиц, среди которых банки и организации, финансирующие деятельность ДНР и ЛНР. Поводом для новых ограничений стало признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

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