22 февраля 2022

Зеленский мобилизовал резерв украинской армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, герб украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский сообщил о проведении учений резервистов теробороны Фото:
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Война на Украине

На Украине объявлен призыв резервистов для того, чтобы «доукомплектовать» армию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период», — заявил Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте президента Украины.

Он подчеркнул, что речь идет только об украинцах, включенных в оперативный резерв. Также он добавил, что в ближайшее время планируется проведение учебных сборов резервистов системы территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. Зеленский заявил, что у Украины есть, что противопоставить российской армии. Российские военные перехватили украинских диверсантов на границе РФ. В ДНР заявили о сдерживании натиска армии Украины, пишет RT.

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На Украине объявлен призыв резервистов для того, чтобы «доукомплектовать» армию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период», — заявил Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте президента Украины. Он подчеркнул, что речь идет только об украинцах, включенных в оперативный резерв. Также он добавил, что в ближайшее время планируется проведение учебных сборов резервистов системы территориальной обороны. Ранее сообщалось, что украинские солдаты прорвались в Донбасс. Зеленский заявил, что у Украины есть, что противопоставить российской армии. Российские военные перехватили украинских диверсантов на границе РФ. В ДНР заявили о сдерживании натиска армии Украины, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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