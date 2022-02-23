МИД РФ пригрозил «сильным ответом» на новые санкции Запада

23 февраля 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Россия даст сильный ответ на новые санкции США. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что санкционный прессинг не повлияет на решение России твердо отстаивать свои интересы. «Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ. Не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — сообщается в заявлении на официальном сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что новый пакет американских санкций стал 101-м по счету. МИД считает тщетными попытки США «помешать развитию экономики» России. В МИД РФ также отметили, что Москва открыта к дипломатии, основанной ан принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Президент РФ Владимир Путин ночью 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После этого президент США Джо Байден издал указ о санкциях. Он заявил, что новые ограничения коснутся суверенного государственного долга РФ, передает телеканал 360. Евросоюз также готовится ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. В новый список вошли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководитель администрации президента России Антон Вайно.