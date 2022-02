Шойгу возглавил санкционный список Евросоюза

Новый санкционный список Евросоюза, в который вошел Сергей Шойгу, вступит в силу 23 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавил новый санкционный список Евросоюза. Об этом сообщают The Guardian и The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов. В число тех, против кого будут введены санкции, также вошли глава администрации президента РФ Антон Вайно и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Во главе санкционного списка стоит Шойгу, потому что он „в конечном счете несет ответственность за любые военные действия против Украины". К нему присоединяются Антон Вайно, глава администрации [президента РФ Владимира] Путина, который „играет активную роль в принятии решений", а также Игорь Осипов, главнокомандующий Черноморским флотом, и Сергей Суровикин, главком Воздушно-космических сил России», — передает The Guardian. То, что Шойгу вошел в санкционный список Евросоюза, подтверждает и The Wall Street Journal. Издание напоминает, что ограничения вступят в силу в среду, 23 февраля. Это будет первая волна санкций, инициированных Евросоюзом в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. В число тех, против кого будут введены ограничения, также вошли Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и журналист, ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев. Под санкции, по данным The Guardian, попадут и 351 депутат Госдумы, проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР. Новые ограничения будут введены против российского бизнесмена Евгения Пригожина, председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и Агентства интернет-исследований, известного также как «фабрика троллей». Все они ранее уже попадали под санкции Запада. Среди новых имен — председатель ВТБ Дмитрий Григоренко. В числе банков, в отношении которых введут санкции, оказались Промсвязьбанк и Внешэкономбанк. По мнению официальных лиц Евросоюза, они играют значимую роль в финансировании оборонного сектора РФ. Также новые санкции будут введены против банка «Россия», где хранит свои сбережения и Путин. Президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР ночью 21 февраля. Санкции уже ввели США. Президент США Джо Байден лишил Россию возможности занимать деньги на Западе и торговать государственным долгом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил о принятии решения об ограничении доступа РФ к рынкам капитала ЕС, передает RT.

