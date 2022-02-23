23 февраля 2022

Зеленский хотел поговорить с Путиным, но не получил ответа

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский не получил ответ от Путина на предложение провести переговоры Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном на его telegram-канале.

«Сегодня (23 февраля — прим. URA.RU) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины отказался рассматривать призыв Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск. «Мы с ними не общаемся», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства ДНР и ЛНР.

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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном на его telegram-канале. «Сегодня (23 февраля — прим. URA.RU) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что президент Украины отказался рассматривать призыв Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск. «Мы с ними не общаемся», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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