Зеленский хотел поговорить с Путиным, но не получил ответа 24 февраля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 + Зеленский не получил ответ от Путина на предложение провести переговоры Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном на его telegram-канале. «Сегодня (23 февраля — прим. URA.RU) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что президент Украины отказался рассматривать призыв Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск. «Мы с ними не общаемся», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства ДНР и ЛНР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном на его telegram-канале. «Сегодня (23 февраля — прим. URA.RU) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что президент Украины отказался рассматривать призыв Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск. «Мы с ними не общаемся», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства ДНР и ЛНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям