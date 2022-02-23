Зеленский хотел поговорить с Путиным, но не получил ответа

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном на его telegram-канале.
«Сегодня (23 февраля — прим. URA.RU) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины отказался рассматривать призыв Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск. «Мы с ними не общаемся», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, опубликованном на его telegram-канале. «Сегодня (23 февраля — прим. URA.RU) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что президент Украины отказался рассматривать призыв Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск. «Мы с ними не общаемся», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос будет ли Киев реагировать на просьбы со стороны руководства ДНР и ЛНР.