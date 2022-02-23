Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН 24 февраля 2022 в 05:17 Размер текста - 17 + Заседание инициировали после просьбы лидеров ДНР и ЛНР о военной помощи Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Правительство Украины запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной для такого предложения стало обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в защите населения республик от действий Украины. Военная агрессия Украины усиливается, отмечается в обращении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Правительство Украины запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной для такого предложения стало обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в защите населения республик от действий Украины. Военная агрессия Украины усиливается, отмечается в обращении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям