23 февраля 2022

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, верховная рада украины
Заседание инициировали после просьбы лидеров ДНР и ЛНР о военной помощи Фото:
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Война на Украине

Правительство Украины запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной для такого предложения стало обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в защите населения республик от действий Украины. Военная агрессия Украины усиливается, отмечается в обращении.

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Правительство Украины запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной для такого предложения стало обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в защите населения республик от действий Украины. Военная агрессия Украины усиливается, отмечается в обращении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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