Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН

Правительство Украины запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной для такого предложения стало обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в защите населения республик от действий Украины. Военная агрессия Украины усиливается, отмечается в обращении.
Правительство Украины запросило срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной для такого предложения стало обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в защите населения республик от действий Украины. Военная агрессия Украины усиливается, отмечается в обращении.