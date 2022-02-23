Украина полностью отключилась от энергосистем РФ и Беларуси 24 февраля 2022 в 06:20 Размер текста - 17 + Украина протестирует систему для подключения к европейской сети передачи энергии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что Украина планирует протестировать систему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E). Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что Украина планирует протестировать систему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E). Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям