Украина полностью отключилась от энергосистем РФ и Беларуси

Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».
«Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что Украина планирует протестировать систему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E).
Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении.
Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что Украина планирует протестировать систему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E). Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении.