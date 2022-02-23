23 февраля 2022

Украина полностью отключилась от энергосистем РФ и Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Украина протестирует систему для подключения к европейской сети передачи энергии Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что Украина планирует протестировать систему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E).

Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и начала работу в автономном режиме. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». «Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме», — передает ТАСС сообщение компании. Отмечается, что Украина планирует протестировать систему для подключения к европейской сети передачи энергии (ENTSO-E). Ранее президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Президент России Владимир Путин своими действиями дал миру стимул отказаться от газа и перейти на другие источники энергии, говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...