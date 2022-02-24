Путин предупредил США и НАТО о последствиях вмешательства в войну

Владимир Путин сказал о готовности к любому развитию событий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что их ждут последствия, если они помешают планам России провести военную операцию на Украине и будут создавать угрозы. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.

«Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».

По его словам, Россия готова к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты, отметил он.

Ранее Путин объявил о решении начать военную операцию на Украине. По словам президента, в планы не входит оккупация Украины. Столкновение с националистами неизбежно, это вопрос времени, на это указывает ход развития событий, сказал он. На Украине введен режим ЧП, кроме Донецкой и Луганской народных республик, которые признала Россия.