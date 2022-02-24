На Украине начались взрывы после объявления военной операции

Взрывы слышны неподалеку от Киева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В городах Украины начались взрывы после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции. Об этом сообщают СМИ.

«Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов. В столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины», — передает украинское агентство УНИАН. Также издание отмечает, что стрельба и взрывы замечены в районе аэропорта «Борисполь».

Корреспонденты CNN сообщили, что слышали громкие взрывы в Харькове и недалеко от Киева. Readovka передает со ссылкой на источник, что армия РФ начала военную операцию по уничтожению военных складов вооруженных сил Украины. «Сообщается о взрывах в Одессе, Киеве, Мариуполе, Харькове и Николаеве», — пишет Readovka. Они отмечают, что воздушное пространство над Украиной закрыто, но используются боевые ракеты.

Президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине. Он отметил, что не собирается оккупировать территорию другой страны. Ранее Украина закрыла небо из-за угрозы самолетам, передает телеканал 360 со ссылкой на международную систему оповещений для авиаперсонала NOTAM. В стране ввели режим чрезвычайного положения, такие меры не стали принимать в Донецкой и Луганской народных республиках. На Украине режим будет действовать 30 дней.

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