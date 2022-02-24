Россия объяснилась в ООН за военную операцию на Украине

На совете безопасности ООН постпред России Василий Небензя раскрыл, почему президент страны Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, раньше нашу страну не слушали.
«Мы не производим агрессию к украинскому народу, а к той хунте, которая захватила власть в Киеве. Это не война, а военная операция. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил постпред на заседании, трансляция которого идет на сайте ООН.
На совете безопасности ООН постпред России Василий Небензя раскрыл, почему президент страны Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, раньше нашу страну не слушали. «Мы не производим агрессию к украинскому народу, а к той хунте, которая захватила власть в Киеве. Это не война, а военная операция. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил постпред на заседании, трансляция которого идет на сайте ООН. Перед началось заседания Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он уточнил, что в планы России не входит оккупация Украины, передает телеканал 360. Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, уточняет «Газета Кемерова».