Россия объяснилась в ООН за военную операцию на Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
На заседании в ООН постпред РФ пояснил, почему начинается военная операция Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

На совете безопасности ООН постпред России Василий Небензя раскрыл, почему президент страны Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, раньше нашу страну не слушали.

«Мы не производим агрессию к украинскому народу, а к той хунте, которая захватила власть в Киеве. Это не война, а военная операция. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил постпред на заседании, трансляция которого идет на сайте ООН.

Перед началось заседания Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он уточнил, что в планы России не входит оккупация Украины, передает телеканал 360. Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, уточняет «Газета Кемерова».

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На совете безопасности ООН постпред России Василий Небензя раскрыл, почему президент страны Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, раньше нашу страну не слушали. «Мы не производим агрессию к украинскому народу, а к той хунте, которая захватила власть в Киеве. Это не война, а военная операция. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил постпред на заседании, трансляция которого идет на сайте ООН. Перед началось заседания Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он уточнил, что в планы России не входит оккупация Украины, передает телеканал 360. Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, уточняет «Газета Кемерова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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