Россия объяснилась в ООН за военную операцию на Украине

24 февраля 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

На заседании в ООН постпред РФ пояснил, почему начинается военная операция Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Военная операция РФ на Украине На совете безопасности ООН постпред России Василий Небензя раскрыл, почему президент страны Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, раньше нашу страну не слушали. «Мы не производим агрессию к украинскому народу, а к той хунте, которая захватила власть в Киеве. Это не война, а военная операция. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил постпред на заседании, трансляция которого идет на сайте ООН. Перед началось заседания Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он уточнил, что в планы России не входит оккупация Украины, передает телеканал 360. Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, уточняет «Газета Кемерова». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На совете безопасности ООН постпред России Василий Небензя раскрыл, почему президент страны Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По его словам, раньше нашу страну не слушали. «Мы не производим агрессию к украинскому народу, а к той хунте, которая захватила власть в Киеве. Это не война, а военная операция. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против ЛНР и ДНР не были услышаны», — заявил постпред на заседании, трансляция которого идет на сайте ООН. Перед началось заседания Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он уточнил, что в планы России не входит оккупация Украины, передает телеканал 360. Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, уточняет «Газета Кемерова».