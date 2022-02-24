В Госдуме раскрыли схему получения QR-кода по антителам

24 февраля 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

QR-код по уровню антител можно будет получить только один раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В России можно оформить QR-код, сдав положительный текст на антитела, однако такая процедура возможна лишь один раз. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госдумы РФ. «Если результат теста на антитела положительный, убедитесь, что лаборатория внесла ваши данные в реестр Роспотребнадзора. Результат теста появится в личном кабинете на „Госуслугах“. После этого вы сможете написать заявление на получение сертификата, который будет действовать полгода», — говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что получить QR-код по антителам можно только в том случае, если у человека нет сертификата о перенесенном заболевании или вакцинации. При этом такой сертификат может быть оформлен лишь один раз. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ изменили условия выдачи COVID-сертификатов. С 21 февраля из можно получить при наличии антител к коронавирусу. Соответствующий приказ появился еще в начале февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России можно оформить QR-код, сдав положительный текст на антитела, однако такая процедура возможна лишь один раз. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госдумы РФ. «Если результат теста на антитела положительный, убедитесь, что лаборатория внесла ваши данные в реестр Роспотребнадзора. Результат теста появится в личном кабинете на „Госуслугах“. После этого вы сможете написать заявление на получение сертификата, который будет действовать полгода», — говорится в сообщении Госдумы. Отмечается, что получить QR-код по антителам можно только в том случае, если у человека нет сертификата о перенесенном заболевании или вакцинации. При этом такой сертификат может быть оформлен лишь один раз. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ изменили условия выдачи COVID-сертификатов. С 21 февраля из можно получить при наличии антител к коронавирусу. Соответствующий приказ появился еще в начале февраля.