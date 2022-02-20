20 февраля 2022

Минздрав поменял условия для выдачи COVID-сертификатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции covid - 19 (ковид-паспорт). Москва, вокзал, поезд, паспорт, справка, спутник, сертификат, вакцина, вакцинация, туризм, путешествие, коронавирус, ковид, спутник v, ковид19, ковид паспорт
Сертификат будет действовать в течение шести месяцев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Минздрав РФ опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации.

«Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе. Отмечается, что действие сертификата будет длиться в течение шести месяцев с даты получения результатов теста.

Повторная выдача документа не предусмотрена, сообщили в ведомстве. До нововведения получение сертификатов было доступно для привитых граждан, для людей с медотводом, а также для переболевших коронавирусом, в чьем организме были обнаружены антитела.

Ранее сообщалось, что часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Врач-инфекционист, Андрей Поздняков заявил, что регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Минздрав РФ опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации. «Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе. Отмечается, что действие сертификата будет длиться в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. Повторная выдача документа не предусмотрена, сообщили в ведомстве. До нововведения получение сертификатов было доступно для привитых граждан, для людей с медотводом, а также для переболевших коронавирусом, в чьем организме были обнаружены антитела. Ранее сообщалось, что часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Врач-инфекционист, Андрей Поздняков заявил, что регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...