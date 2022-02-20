Минздрав поменял условия для выдачи COVID-сертификатов

21 февраля 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Сертификат будет действовать в течение шести месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Минздрав РФ опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации. «Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе. Отмечается, что действие сертификата будет длиться в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. Повторная выдача документа не предусмотрена, сообщили в ведомстве. До нововведения получение сертификатов было доступно для привитых граждан, для людей с медотводом, а также для переболевших коронавирусом, в чьем организме были обнаружены антитела. Ранее сообщалось, что часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Врач-инфекционист, Андрей Поздняков заявил, что регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Минздрав РФ опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации. «Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе. Отмечается, что действие сертификата будет длиться в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. Повторная выдача документа не предусмотрена, сообщили в ведомстве. До нововведения получение сертификатов было доступно для привитых граждан, для людей с медотводом, а также для переболевших коронавирусом, в чьем организме были обнаружены антитела. Ранее сообщалось, что часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Врач-инфекционист, Андрей Поздняков заявил, что регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса.