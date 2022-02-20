С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Минздрав РФ опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации.
«Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе. Отмечается, что действие сертификата будет длиться в течение шести месяцев с даты получения результатов теста.
Повторная выдача документа не предусмотрена, сообщили в ведомстве. До нововведения получение сертификатов было доступно для привитых граждан, для людей с медотводом, а также для переболевших коронавирусом, в чьем организме были обнаружены антитела.
Ранее сообщалось, что часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Врач-инфекционист, Андрей Поздняков заявил, что регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса.
С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить при наличии антител к коронавирусу. Минздрав РФ опубликовало соответствующий приказ на портале правовой информации. «Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе. Отмечается, что действие сертификата будет длиться в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. Повторная выдача документа не предусмотрена, сообщили в ведомстве. До нововведения получение сертификатов было доступно для привитых граждан, для людей с медотводом, а также для переболевших коронавирусом, в чьем организме были обнаружены антитела. Ранее сообщалось, что часть регионов РФ готова отказаться от QR-кодов. Врач-инфекционист, Андрей Поздняков заявил, что регионы и города России могут отказаться от ограничений, если более 80% населения привиты от коронавируса.