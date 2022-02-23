23 февраля 2022
22 февраля 2022
21 февраля 2022

В ЯНАО ограничили въезд иностранным работникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительные площадки на улице Зорге. Курган, стройматериалы, работники, мешки с цементом, рабочий, рабочие, стройка, мешки со строительный мусором
Только 15 компаний могут легально ввозить иностранцев в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Иностранным работникам усложнили въезд на территорию ЯНАО из-за коронавирусной инфекции. Как сообщается в постановлении окружного правительства, в перечень работодателей, которые могут приглашать иностранцев, добавили еще одну компанию — ООО «ЦХД Инжиниринг».

«В связи с ограничениями въезда иностранных граждан, введенными распоряжением правительства РФ от 16.03.2021 №635-р, для работодателей усложнился алгоритм привлечения иностранных работников. Заявки на привлечение размещаются на портале „Работа в России“, затем рассматриваются межведомственной комиссией ЯНАО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Документ ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Также утвержден перечень работодателей, которые имеют право привлекать на Ямал иностранных работников. Его утвердил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. На данный момент в список входит 15 организаций, среди которых «Велесстрой», «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань», «Ямалтрансстрой», «Нафтагаз — Бурение» и прочие. Последней добавленной организацией является «ЦХД Инжиниринг».

Ранее URA.RU сообщало, что легальный ввоз иностранных работников власти ЯНАО разрешили только двум компаниям — ООО «Велесстрой» и ООО «Эриелл Нефтегазсервис». В правительстве пояснили, что заявки компаний на включение в перечень рассматриваются по мере поступления и список будет расширяться.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Иностранным работникам усложнили въезд на территорию ЯНАО из-за коронавирусной инфекции. Как сообщается в постановлении окружного правительства, в перечень работодателей, которые могут приглашать иностранцев, добавили еще одну компанию — ООО «ЦХД Инжиниринг». «В связи с ограничениями въезда иностранных граждан, введенными распоряжением правительства РФ от 16.03.2021 №635-р, для работодателей усложнился алгоритм привлечения иностранных работников. Заявки на привлечение размещаются на портале „Работа в России“, затем рассматриваются межведомственной комиссией ЯНАО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Документ ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Также утвержден перечень работодателей, которые имеют право привлекать на Ямал иностранных работников. Его утвердил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. На данный момент в список входит 15 организаций, среди которых «Велесстрой», «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань», «Ямалтрансстрой», «Нафтагаз — Бурение» и прочие. Последней добавленной организацией является «ЦХД Инжиниринг». Ранее URA.RU сообщало, что легальный ввоз иностранных работников власти ЯНАО разрешили только двум компаниям — ООО «Велесстрой» и ООО «Эриелл Нефтегазсервис». В правительстве пояснили, что заявки компаний на включение в перечень рассматриваются по мере поступления и список будет расширяться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...