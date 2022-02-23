В ЯНАО ограничили въезд иностранным работникам

Только 15 компаний могут легально ввозить иностранцев в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Иностранным работникам усложнили въезд на территорию ЯНАО из-за коронавирусной инфекции. Как сообщается в постановлении окружного правительства, в перечень работодателей, которые могут приглашать иностранцев, добавили еще одну компанию — ООО «ЦХД Инжиниринг».

«В связи с ограничениями въезда иностранных граждан, введенными распоряжением правительства РФ от 16.03.2021 №635-р, для работодателей усложнился алгоритм привлечения иностранных работников. Заявки на привлечение размещаются на портале „Работа в России“, затем рассматриваются межведомственной комиссией ЯНАО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Документ ждет подписи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Также утвержден перечень работодателей, которые имеют право привлекать на Ямал иностранных работников. Его утвердил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. На данный момент в список входит 15 организаций, среди которых «Велесстрой», «Нефтегазовая корпорация «Чжунмань», «Ямалтрансстрой», «Нафтагаз — Бурение» и прочие. Последней добавленной организацией является «ЦХД Инжиниринг».

Ранее URA.RU сообщало, что легальный ввоз иностранных работников власти ЯНАО разрешили только двум компаниям — ООО «Велесстрой» и ООО «Эриелл Нефтегазсервис». В правительстве пояснили, что заявки компаний на включение в перечень рассматриваются по мере поступления и список будет расширяться.

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