Челябинский аэропорт начинает отменять рейсы на юг России

Рейсы отменили из-за осложнения обстановки на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Челябинский аэропорт 24 февраля начинает отменяет авиарейсы на юг России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«Уважаемые пассажиры. В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта 2022 года», — заявили в пресс-службе аэропорта в своем telegram-канале.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Воронеж, Симферополь. Рейсы на данные направления отменены.

Ранее сообщалось, что 24 февраля были закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе и Астрахани. Воздушное пространство России закрыто для гражданских самолетов у границ на юге. Президент РФ Владимир Путин утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.