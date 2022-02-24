Германия заявила о невозможности запустить «Северный поток — 2»

Германия не может ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций, которые решили ввести в США. Об этом заявил глава Минэкономики Германии и вице-канцлер республики Роберт Хабек.
«Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе „Северный поток — 2“ мог бы быть запущен. Политические усилия по деэскалации ситуации на Украине должны быть продолжены», — сказал Роберт Хабек в эфире телеканала ARD.
По его словам, Германия не может принять раздел Европы на два лагеря. Нужно вернуться к нормализации отношений с РФ и освободить Украину, тогда торговые отношения с Россией будут нормализованы, сказал Хабек.
Ранее президент США Джо Байден объявил о вводе санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Причиной стала агрессия России на Украине, сообщили в Белом доме со ссылкой на слова Байдена. В Германии заморозили сертификацию газопровода из-за того, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Германия не может ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций, которые решили ввести в США. Об этом заявил глава Минэкономики Германии и вице-канцлер республики Роберт Хабек. «Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе „Северный поток — 2“ мог бы быть запущен. Политические усилия по деэскалации ситуации на Украине должны быть продолжены», — сказал Роберт Хабек в эфире телеканала ARD. По его словам, Германия не может принять раздел Европы на два лагеря. Нужно вернуться к нормализации отношений с РФ и освободить Украину, тогда торговые отношения с Россией будут нормализованы, сказал Хабек. Ранее президент США Джо Байден объявил о вводе санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Причиной стала агрессия России на Украине, сообщили в Белом доме со ссылкой на слова Байдена. В Германии заморозили сертификацию газопровода из-за того, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.