Германия заявила о невозможности запустить «Северный поток — 2»

24 февраля 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Сертификация газопровода заморожена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Германия не может ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций, которые решили ввести в США. Об этом заявил глава Минэкономики Германии и вице-канцлер республики Роберт Хабек. «Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе „Северный поток — 2“ мог бы быть запущен. Политические усилия по деэскалации ситуации на Украине должны быть продолжены», — сказал Роберт Хабек в эфире телеканала ARD. По его словам, Германия не может принять раздел Европы на два лагеря. Нужно вернуться к нормализации отношений с РФ и освободить Украину, тогда торговые отношения с Россией будут нормализованы, сказал Хабек. Ранее президент США Джо Байден объявил о вводе санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Причиной стала агрессия России на Украине, сообщили в Белом доме со ссылкой на слова Байдена. В Германии заморозили сертификацию газопровода из-за того, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия не может ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций, которые решили ввести в США. Об этом заявил глава Минэкономики Германии и вице-канцлер республики Роберт Хабек. «Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе „Северный поток — 2“ мог бы быть запущен. Политические усилия по деэскалации ситуации на Украине должны быть продолжены», — сказал Роберт Хабек в эфире телеканала ARD. По его словам, Германия не может принять раздел Европы на два лагеря. Нужно вернуться к нормализации отношений с РФ и освободить Украину, тогда торговые отношения с Россией будут нормализованы, сказал Хабек. Ранее президент США Джо Байден объявил о вводе санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Причиной стала агрессия России на Украине, сообщили в Белом доме со ссылкой на слова Байдена. В Германии заморозили сертификацию газопровода из-за того, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.